Vali Kaldırım, dikkatleri çeken tarihi Kümbeti inceledi

4 Nisan'da Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavak köyü merkezli 5.2 şiddetindeki depremde bazı köylerde 100'den fazla ev hasar görmüştü. Depremin hemen ardından evlerin hasar gördüğü köyleri tek tek ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, tekrar o köylere gitti. En çok hasar alan ve heyelan nedeniyle ilçeye ulaşımı sağlayan ana yolun kapandığı Doğanbağı köyüne geçen Vali Kaldırım, yöre sakinleriyle bir araya geldi. Evleri hasar gören vatandaşlarla sohbet eden Kaldırım, her türlü desteğin verileceğini aktardı.

Depremden etkilenen yöre sakinlerine tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kaldırım, can kaybı yaşanmamasının bu üzücü hadise karşısında kendilerini sevindirdiğini devlet olarak vatandaşın her türlü sıkıntısını hızlı bir şekilde giderdiklerini, gerekli çalışmaların da devam edeceğini aktardı.

Manzarası ile dikkat çeken Kümbet'i inceledi

Vali Çetin Oktay Kaldırım, İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirmesiyle dikkatleri çeken Doğanbağı köyünde bulunan yaklaşık bin yıllık geçmişiyle zamana karşı direnen Kümbet'i de yerinde inceledi. Vali Kaldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ'dan tarihi Selçuklulara dayanan kümbet hakkında bilgi aldı.Ardından Çevrimtaş köyüne geçen Kaldırım'a Muhtar Ramazan Alpaslan köy hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde Vali Kaldırım'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ'ın yanı sıra Sivrice Kaymakamı Refik Özsoy ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı'da eşlik etti.