Vali Kaldırım incelemelerde bulundu, hasta ve yaşlıları ziyaret etti

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Karakoçan ilçesine gitti.İlçe merkezi ile Bulgurcuk Köyü arasında İl Özel İdaresi'nce yapılan BSK köy yolunda incelemelerde bulunan Vali Kaldırım,daha sonra Sarıcan Beldesi'nde geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle 21 yaşında hayatını kaybeden Bizar Çelik Güneşoğlu'nun ailesine taziye verdi. Beldenin Belediye Başkanı Faruk Aydın'ı da ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Kaldırım, ardından ilçe merkezine geçerek alt yapı ve çevre düzenlemeleri ile ilgili Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nebi Çanga'dan çalışmaları dinledi. İlçede hasta, yaşlı ve engellileri ziyaret edip, esnafla sohbet eden Kaldırım, talep ve sorunlarını dinledi.

Türkiye'nin en büyük krom cevheri ve ferrokrom üreten fabrikayı da gezen Kaldırım, Genel Müdür Vekili Hasan Hüseyin Kahraman'dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Vali Kaldırım'a, Kovancılar Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Karakoçan Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Nebi Çanga, İl Encümen üyeleri Orhan Akyel, Abbas Yeğen, Mehmet Reşat Akgül ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.