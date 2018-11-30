Vali Kaldırım, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından Kültürpark Mamüratül Aziz Salonunda, 199 muhtarın katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından muhtarlarla birebir de görüşen Kaldırım taleplerini aldı.

Vatandaşın devletin temel baş tacı ve varlık sebebi olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layıktır. Sizler devletimiz ile vatandaşımız arasında köprü vazifesi yapıyorsunuz. Devletimizin çok önemli sorumluluklar yüklediği ve milletimizin gönlünde taht kurmuş bir müesseseyi temsil ediyorsunuz. Ülkemizin ve demokrasimizin en köklü kurumlarından biridir muhtarlık. Muhtarlarımız tarihten gelen bu güçlü sorumluluğun yanı sıra son dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği önem ve kıymetle en üst düzeyde muhatap bulmuş, sorunları çözülmüş ve hak ve statüleri son derece üst düzeye çıkarılmıştır. Aynı zamanda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'da sizlere aynı perspektiften bakıyor, taleplerinize aynı hassasiyetle yaklaşıyor, sorunlarınıza çözüm üretiyor ve bizleri de sizlerle yakın çalışmamız ve aynı hassasiyetle yaklaşmamız konusunda talimatlandırıyor"dedi.

"Sürekli sahada olacağız"

Muhtarların kendileri için vatandaşa ulaşan el ve bakan yüz konumunda olduğunu dile getiren Vali Kaldırım," Muhtarlarımızı ve muhtarlık müessesimizi hem kamu hizmetlerini sunmada hem de vatandaşlarımıza ulaşıp onları memnun etmede çok ehemmiyetli görüyoruz. Bizim hizmet sunmadaki temel felsefemiz insanı merkeze alan insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Bizim anlayışımızda inşa, millet olduğu için devlet vardır ve devlet millet için vardır anlayışı hakimdir. Eşrefi mahluk gördüğümüz insanlarımıza en büyük kıymeti vererek onları memnun etmeyi, onların gönlüne dokunmayı ve onların yüzünü güldürerek baş tacı etmeyi ana meselemiz olarak addettik. Ben bütün kamu yöneticilerimizin de konuya böyle yaklaşarak hizmet etmelerini ifade ediyorum. Bütün kurumlarımız bu anlayışla hizmet edecekler. Kapınız, gönlünüz, telefonunuz her zaman vatandaşa açık olacak. Güler yüzünüzü, devletin şefkat elini her zaman vatandaşımıza hissettireceğiz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle durmanızı sizlerden önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımızın ayağımıza gelmesini beklemeyeceğiz, onların ayağına gideceğiz, dertlerini yerinde dinleyeceğiz ve sürekli sahada olacağız. Bilin ki milletimizin herhangi bir ferdi ve milletimizi temsil eden muhtarlarımızın herhangi birisi yaptığımız işten memnun kalmazsa biz görevimizi layıkıyla yapmıyoruz demektir. Bütün muhtarlarımız ilimizde en yüksek düzeyde muhatap bulacak, sorun var talepleri bekletilmeksizin karşılanacak ve 24 saat ulaşılabilir olacağız"diye konuştu.

Toplantıya Vali Kaldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, kurum müdürleri de katıldı.