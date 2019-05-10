Vali Kaldırım, yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti

Tunceli'de 2'si 2 milyon 100 bin TL ödülle aranan 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, hafif yaralanan ve tedavileri Elazığ'da devam eden Mehmetçikleri Vali Çetin Oktay Kaldırım ziyaret etti.

Dün, Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Timleri operasyona çıktı. Operasyonda 6 terörist ölü olarak ele geçirilirken, hafif yaralanan timde görevli askerlerde helikopterle Elazığ'a getirildi. Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi gören ve durumları iyi olan Mehmetçikleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım, beraberinde Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ ile birlikte ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kaldırım, başarılarından dolayı Mehmetçikleri alnından öptü.

Öte yandan etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada 2'sinin terör arananlar listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Teröristlerden Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya'nın 1 milyon 500 bin ödülle mavi kategoride arandığı ve sözde Doğu Cephe Sorumlusu olduğu belirlendi. Yine teröristlerden 'Baran' kod adlı Haydar Gül'ün ise 600 bin TL ödülle turuncu kategoride arandığı ve sözde Doğu İl Merkez Sorumlusu olduğu tespit edildi.