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Vali Kaldırım, yaralı Teğmeni ziyaret etti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan ve memleketi Elazığ’a sevk edilen Teğmen Kadir Gür’ü hastanede Vali Çetin Oktay Kaldırım ziyaret etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan ve memleketi Elazığ'a sevk edilen Teğmen Kadir Gür'ü hastanede Vali Çetin Oktay Kaldırım ziyaret etti.


Önceki gün, Mardin'in Nusaybin ilçesinde şantiye güvenliğini sağlayan askerlere yönelik teröristlerce düzenlenen hain saldırıda Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit oldu, Uzman Çavuş Murat Erginöz ile Teğmen Kadir Gür yaralandı. Çatışmada şehit düşen Kıratlı memleketi Elazığ'da dün son yolculuğuna uğurlandı. Çatışmada yaralanan Elazığlı Erginöz'ün tedavisi Mardin'de sürerken, diğer bir Elazığlı Teğmen Gür ise, dün Mardin'den helikopterle memleketine nakledilerek Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Gür'ü bugün Vali Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Kaldırım çiftine FÜ Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ ile doktorlarda eşlik etti.

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