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Vali Kaldırım'dan kurban bağışı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye Diyanet Vakfı’na kurban bağışında bulundu.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.


İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Müftü Sarıkaya'dan bilgi alan Vali Kaldırım daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardıma muhtaç, mazlum ve mağdurlara el uzatmak amacıyla başlattığı "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek amacıyla bağışta bulundu.


Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını belirten Vali Kaldırım, Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı böylesi önemli bir kampanyaya imkanı olan herkesin destek olması tavsiyesinde bulundu.

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