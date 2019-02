Vali Kaldırım;"Elazığ ne kadar başarılı olursa, Türkiye o kadar başarılı olur"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Elazığ Şubesini ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye'nin başarısının illerden geçtiğini belirterek, Elazığ ne kadar başarılı olursa, Türkiye'nin o kadar başarılı olacağını söyledi.

MÜSİAD'ın yapılan genel kurulu ile Elazığ Şube Başkanı seçilen Mehmet Özeren ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Vali Kaldırım, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Başkanı Mehmet Özeren, ise yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtarak Vali Kaldırım'a ziyareti için teşekkür etti.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, “MÜSİAD köklü ve önemli bir kuruluş beklentinin çok yüksek olduğu bir kuruluş. İnşallah sizde vatana millete faydalı olacak şekilde projeler gerçekleştirerek, çalışmalar yaparak güzel dokunuşlar ortaya koyacaksınız. Bu varlık üzerine bina edeceğimiz ekonomik çalışmalar yeni yatırım alanları, yeni iş imkanları onlarla birlikte inşallah burada güzel hizmetler olacaktır. Ülkemize çok ciddi değerler verecektir. Hedef belli vatana millete faydalı olmak. Ülkemizin artık dünyada söz sahibi bir ülke olmasına kim ne kadar değer verebilirse ne kadar değer katabilirse o kadar başarılı olacaktır"dedib

"Elazığ ne kadar başarılı olursa Türkiye o kadar başarılı olur"

Türkiye'nin başarısının illerden geçtiğine dikkat çeken Vali Kaldırım," İller kendini iyi konumlandıracak akıllı yönetilecek ortak bir akılla yönetilecek. Elazığ ne kadar başarılı olursa Türkiye o kadar başarılı olur. Elazığ ne kadar huzurlu olursa Türkiye o kadar huzurlu olur. Bu bire bir yansır. Hem bölgesine yansır hem de ülkesine yansır. Bu anlayışla önce Allah rızası sonra da milletimiz için güzel çalışmalar ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

"Elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Üretim yapıp yurtdışına pazar arayışına çıkmak isteyenlere her türlü desteği verecekleriyle ilgili bilgi aktaran MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Mehmet Özeren, “Türkiye içi yapılanmasını bitirmiş olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yurt dışında yaklaşık 200 noktada faaliyetlerimiz tamamlandı. Bunu genişletmek için her gün yeni bir nokta daha ağa katılıyor. MÜSİAD üyesi olsun olmasın yurtdışına açılmak, pazarlar aramak isteyen kim olursa olsun onlara yardımcı olabilmek amaçlı her türlü desteği gösteriyoruz, gösteremeye de devam edeceğiz. İlimizde de bu görevi biz devraldık. İnşallah bayrağı iyi bir trende aldık daha iyi bir noktaya götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”diye konuştu.