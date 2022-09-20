Vali Toraman GSB Elazığ Yurtlarını Gezdi

Ömer Toraman, bakım-onarım çalışmaları devam eden Elazığ'daki GSB yurtlarında incelemelerde bulundu.

Ömer Toraman, Sare Ana, Harput ve Fethi Sekin yurtlarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni eğitim-öğretim dönemine hazırız. İlimizi tercih eden öğrencilerimiz eğitim döneminin başlamasıyla birlikte şehrimize geliyorlar, Yurtlarımızda kalacak olan öğrencilerimiz kayıt için geliyorlar. Valimize alakalarından dolayı müteşekkiriz, sürecin başından itibaren sonuçların açıklamasına kadar yakinen takip ettiler, 1. faz yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte Elazığ'da yedeksiz olarak yerleştirmeler yapıldı. Her ihtimale karşı da ilimizde bulunan misafirhaneler hazırlandı, gerekli hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı yaptık. Öğrencilerimizin daha konforlu bir ortamda kalmaları adına yenilikçi ve güzel işler ortaya çıkardık ve yeni dönemi karşılıyoruz" denildi.