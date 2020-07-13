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Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kurum binasında hizmet veren birimleri tek tek gezerek, vatandaşların işlemlerinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi.


Vali Erkaya Yırık, Valilik Hizmet Binası'nda bulunan birimleri tek tek gezdi. Birimlerin personelleriyle görüşüp sohbet eden Vali Yırık, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kurumların tertip ve düzeni ile ilgili de bilgi alan Vali Yırık, yapılan iş ve işlemlerinin hızlı ilerlemesi, vatandaşların bekletilmemesi konusunda eksik gördüğü hususların giderilmesi için birim amirlerine talimat verdi.


Öteyandan Vali Yırık, göreve başladığı ilk günden itibaren vatandaşların işlerini kolaylaştırıcı adımlar atmasıyla dikkat çekti.

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