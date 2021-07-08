Vali Yırık, trafik kazası olan bölgelerde incelemelerde bulundu

Vali Erkaya Yırık, kent genelinde sık trafik kazası meydana gelen yollarda incelemelerde bulundu. Vali Yırık'a, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve Şoförler Oda Başkanı Şevket Toraman eşlik etti. Vali Yırık, kendisine eşlik eden heyetten de ara ara bilgi aldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla artacak trafik yoğunluğu nedeniyle kazaların meydana gelmemesi için çalışma yürüttüklerini belirten Vali Erkaya Yırık, “Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili genelge geldi. Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında yolcuların gidiş ve dönüşleri esnasında trafik kazalarının artmaması, vatandaşların daha güvenli bir şekilde trafikte ilerlemesini sağlamak amacıyla gerek idari tedbirler gerekse sürücülere uyması gereken kurallar konusunda uyarılar yapılıyor. Bugün ilgili kurumlarla kazaların yoğun meydana geldiği bölgeleri inceledik. Kaza yaşanmaması için tüm çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle bu yıl ölümlü kazaların meydana geldiği alanlarda inceleme yapıyoruz. Sürücülerden mutlak suretle kendi önlemlerini istirham ediyorum. Elbette yollardaki noksanlık ve farklılık kazaya sebep olabiliyor ama öncelikle sürücülerimizin mutlaka trafik tedbirlerine uyması, bireysel önlemlerini alması hayati önem arz ediyor" dedi.