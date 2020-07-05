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Vali Yırık, yaralı işçileri ziyaret etti

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bir inşaatın 5’inci katından iskelenin devrilmesi sonucu yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, bir inşaatın 5'inci katından iskelenin devrilmesi sonucu yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.


Olay, bu sabah merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde deprem konutları şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler 5'inci katta kalıp sökümü yaptığı sırada iskele devrildi. Kalıpla düşen 5 işçi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.


Olayın ardından Vali Erkaya Yırık, Fethi Sekin Şehir Hastanesine giderek yaralı işçileri ziyaret etti.İşçilerle ve doktorlarla görüşen Vali Yırık durumları hakkın bilgi aldı. Vali Yırık, hastane ziyaretinde tedavileri süren diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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