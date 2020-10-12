Vali Yırık'ın eşi Ayşe Yırık, çocuklarla bir araya geldi

Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın eşi Ayşe Yırık , Çocuk Evleri'nde kalan kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Vali Erkaya Yırık'ın eşi Ayşe Yırık, “Dünya Kız Çocukları Günü” nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri sitesinde bakım ve koruma altında olan kız çocuklarını ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenip, okulları ve ileride yapmak istedikleri meslekleri soran Ayşe Yırık , onlarla pasta kesip ziyaret anısına hediyeler verdi.

Kız çocuklarının her alanda desteklenmesi gerektiğini ifade eden Ayşe Yırık " Geleceğin anneleri, mimarları, doktorları, öğretmenleri ve daha niceleri. Gelecek nesil yavrularımızın ellerinde yeşerecek. Onları tüm kötülerden ve kötülüklerden uzak tutmak, onlara layık gelecek kurmak hepimizin görevi.İlimde, bilimde, teknolojide, sanatta, eğitimde, kültürel ve sosyal hayatın tüm alanlarında, zekası ve çalışkanlığı, özverisi ile var olan ve var olmaya her zaman devam edecek olan hepimizin kıymetlileri gözbebeklerimiz kız çocuklarımızın gününü kutluyor, hepsine güzel bir hayat diliyorum"dedi.