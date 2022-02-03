İhlas Haber Ajansı

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Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, valizinden 8 kilo 150 gram kubar esrar maddesi çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, valizinden 8 kilo 150 gram kubar esrar maddesi çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ekipler, durdurdukları yolcu otobüsünde seyahat eden R.Y.'nin (29) valizinde uyuşturucu madde olduğu şüphesi ile arama yaptı. Detektör köpek Alex ve ekipler tarafından yapılan aramada, 8 parça halinde 8 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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