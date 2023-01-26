İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

‘Vasıf' kokladı, peçeteye sarılı 14 adet sikke ele geçirildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ve narkotik köpek ’Vasıf’ın da katıldığı operasyonda 14 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ve narkotik köpek 'Vasıf'ın da katıldığı operasyonda 14 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şüphelinin kullandığı araç durdurularak ‘Vasıf' isimli narkotik köpek ile arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda beyaz peçeteye sarılı vaziyette 14 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Ekiplerce M.E. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.