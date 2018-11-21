Vatandaşlar KOAH'a karşı bilinçlendirdi

Elazığ'da vatandaşlar, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) karşı bilinçlendirildi.

21 Kasım Dünya KOAH Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Kronik Durumlar Birimi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi işbirliğiyle etkinlik düzenlendi. KOAH'a dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen etkinlik kapsamında Fethi Sekin Şehir Hastanesi poliklinik girişine stant açıldı. Stantta vatandaşlara ücretsiz olarak solunum testi yapılarak, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

KOAH'ın dünyada önemli bir sağlık sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Semih Koçyiğit, “KOAH nefes yollarında mikroplarla oluşmayan ve iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir müzmin, tıkayıcı bir akciğer hastalığıdır. Bu yıl 21 Kasım 2018 olarak belirlenen Dünya KOAH Günü'nde hedefimiz KOAH'ın ve ilişkili risk faktörlerinin her yıl daha fazla kişi tarafından bilinirliğinin artırılmasıdır” dedi.

40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH'ın görüldüğünü vurgulayan Uzm. Dr. Koçyiğit “ Küresel hastalık yükü çalışması verilerine göre KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5.5'ini oluşturmaktadır. Bu yıl KOAH'lı hastalarımızın da günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak için egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla 'Her Adımda Sağlıklı Nefes' sloganı benimsedik. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektir” diye konuştu.