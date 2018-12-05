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Vefat eden Kore gazisine son görev yerine getirildi

Hayatını kaybeden Kore Gazisi İsmail Ayaz, memleketi Elazığ’da, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kore Gazisi İsmail Ayaz, memleketi Elazığ'da, son yolculuğuna uğurlandı.


88 yaşındaki Kore Gazisi İsmail Ayaz, yaşamını sürdürdüğü İstanbul'da, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek dün hayatını kaybetti. Ayaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Elazığ'a getirilerek tören yapılacağı İhsaniye Camii'ne götürüldü. Ayaz'ın naaşı başında askerler bir süre nöbet tuttu. Daha sonra Kore Gazisi Ayaz için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.


Cenaze törenine Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, STK müdürleri ve yakınları katıldı. Askerler tarafından omuzlara alınan Ayaz'ın naaşı Asri Mezarlığı'na götürülerek aile mezarlığında toprağa verildi.

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