İhlas Haber Ajansı

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Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı

Elazığ’da tren yolunda asılı kalan vincin şoförü, son anda atlayarak canını kurtardı.

Elazığ'da tren yolunda asılı kalan vincin şoförü, son anda atlayarak canını kurtardı. Trenin çaptığı vinç ise hurdaya döndü.


Kaza, İçme köyü mevkiinde bulunan demir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın kullandığı vinç, demir yolundan geçmeye çalışırken raylar üzerinde asılı kaldı. Bu sırada trenin geldiğini gören sürücü, son anda atlayarak canını kurtardı. Trenin çarptığı vinç hurdaya dönerken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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