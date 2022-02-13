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Voleybol 2. Lig: Bağlar Belediyespor: 1 - Elazığ Belediyesi Voleybol: 3

Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır ekibi Bağlar Belediye’yi 3-1 mağlup etti.

Elazığ Belediyesi Voleybol, deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır ekibi Bağlar Belediye'yi 3-1 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup 13. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, Bağlar Belediye ile deplasmanda karşılaştı. Play-Off'u garantileyen Elazığ ekibi, Diyarbakır temsilcisi ile Bağlar Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi takım ilk seti 25-22 kazandı. Sonraki setlerde oyun üstünlüğünü eline alan Elazığ Belediyesi Voleybol, ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-19 ve son seti 25-16 alarak parkeden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.


Puanını 29'a yükselten Elazığ Belediyesi Voleybol, normal sezonun son hafta maçında Mardin ekibi Mezopotamya ile karşı karşıya gelecek.

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