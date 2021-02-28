İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor: 2

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Lig 8. Grup 17. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.


Lig 8. Grup 17. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Van temsilcisi, ilk seti 25-22 aldı. İkinci sette toparlanan Elazığ Belediyesi seti 25-21 aldı. Üçüncü sette Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor 25-21'lik skorla gülerken, dördüncü seti Elazığ ekibi 25-17 aldı ve skor 2-2'ye geldi. Tie-break setinde hata yapmayan Elazığ Belediyesi Voleybol, seti 15-6 ve maçı 3-2 kazandı.


Puanını 43'e yükselten Elazığ ekibi, son hafta maçında Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL karşısında 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.