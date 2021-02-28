Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor: 2

Lig 8. Grup 17. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.

Lig 8. Grup 17. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Van temsilcisi, ilk seti 25-22 aldı. İkinci sette toparlanan Elazığ Belediyesi seti 25-21 aldı. Üçüncü sette Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor 25-21'lik skorla gülerken, dördüncü seti Elazığ ekibi 25-17 aldı ve skor 2-2'ye geldi. Tie-break setinde hata yapmayan Elazığ Belediyesi Voleybol, seti 15-6 ve maçı 3-2 kazandı.

Puanını 43'e yükselten Elazığ ekibi, son hafta maçında Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL karşısında 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.