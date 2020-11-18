Voleybol 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - 73 Şırnak Belediye: 0

Lig 4. Grup 5. haftasında Elazığ Voleybol, evinde karşılaştığı 73 Şırnak Belediye'yi 3-0 yendi.

Lig 4. Grup'un 5. haftasında Elazığ Voleybol, 73 Şırnak Belediye ile karşılaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ ekibi, 1. seti 25-14, 2. seti 25-15 ve 3. seti 25-14 kazanarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 12'ye yükselten ve yoluna namağlup olarak devam eden Elazığ Voleybol, 6. haftada Mardin Voleybol ile deplasmanda karşılaşacak. Şırnak ekibi ise ligdeki 2. yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.