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Vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alınırken, birinin vücuduna sarılı şekilde 490 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alınırken, birinin vücuduna sarılı şekilde 490 gram toz esrar ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.Polis, çalışma kapsamında Elazığ- Bingöl Yolu uygulama noktasında şüpheli görülen bir aracı durduruldu. Araçta ve içinde bulunan 2 kişi üzerinde detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda şahıslardan birinin vücuduna sarılı vaziyette 490 gram toz esrar ele geçirildi.


Polis, 2 şahsı da gözaltına aldı.

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