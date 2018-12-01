Vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 2 kadın şüpheli gözaltına alındı, birinin vücuduna sarılı vaziyette uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli 2 kadında tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Bingöl yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durdurularak kontrol edildi. Bu sırada polis, şüpheli hareketler sergileyen 2 kadını fark ederek arama yaptı. Arama yapılan kadınlardan birinin vücuduna sarılı şekilde 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan kadınlar E.Z. ve L.E.K. emniyete götürülerek ifadesi alındı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.