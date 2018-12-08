Vücuduna sarılı esrarla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında polis ekipleri Diyarbakır yolu uygulama noktasında bir aracı durdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine yapılan detaylı üst aramasında vücuduna sarılı vaziyette iki paket içerisinde toplam 870 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.