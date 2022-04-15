Yaban domuzunu gördü 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile kahkahaya boğdu

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde vücudunda çizgiler bulunan yaban domuzunu gören vatandaş cep telefonuna sarıldı. Kayıt sırasında hayvanın peşinden koşan ve 'Pijamalarını giymiş' ifadesini kullanan vatandaş, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Alacakaya ilçe yakınlarında arkadaşları ile gezen bir vatandaş, vücudunda çizgiler bulunan yavru yaban domuzunu fark etti. Hemen cep telefonunu açıp hayvanı kayda alan vatandaş, domuzun peşinden koşmaya başladı. Yanındaki arkadaşlarından da cep telefonlarını açmalarını isteyen vatandaşın nefes nefese kaldıktan sonraki 'Pijamalarını giymiş' söylemi izleyenlere kahkaha attırdı.

Yavru domuz bir süre sonra gözden kayboldu.