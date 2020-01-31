Yağışların etkili olmaya başladığı Elazığ'da, çadırkentte yaşam

Depremin vurduğu çadır kentlerde yaşamın devam ettiği Elazığ'da yağışlar etkili olmaya başladı.

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından AFAD ve Kızılay tarafından evlerinde hasar meydana gelen vatandaşlar için 10 farklı noktada çadır kent kuruldu. Evsiz kalan ve çadır kentlerde yaşayan depremzedelerin yaşantısını zorlayacak kış şartları da etkisini göstermeye başladı. Dün geceden itibaren hafif kar ve yoğun yağmur yağışı etkiledi. Yağışla birlikte soğuk hava da etkili olmaya başladı.

Daha önce çadırda yaşadığını belirten Hasan Altubey,“Burada yaşamak gerçekten çok zor. Havalar soğuk olsun yine de şükür ediyoruz. Küçük çocuğu olanlar için bu durum daha da zor oluyor. Çadırlar yine iyi güzel ama ev kadar rahat ve sıcak değil” dedi.

Çadır kentte kalan vatandaşlardan Ahmet Köseoğlu ise “Allah devletten 100 bin kere razı olsun. Bu bir nimettir. Ben İzmit depremini de gördüm böyle bir hizmet yoktu. Hemen çadırları ve yemekhaneleri Elazığ'a getirmek büyük bir nimettir. Bu yapılan hizmetlerden dolayı mutluyuz. Çadırlarımız güzel ama tabi biraz suyun içerisindeyiz o da normaldir” diye konuştu.

Depremde ölen kişilere rahmet yaralılara da acil şifa dileyen Hasan Altunbaran'da, “Bu zamana kadar böyle bir deprem görmedim. Allah devletimize zeval vermesin. Sağ olsunlar tüm Türkiye bir olup Elazığ'a yardım ediyorlar. Ailece bayağı deforme olduk evlerimiz yıkıldı. Çok şükür burada kahvaltımızı da yapıyoruz Allah olmayana yardım etsin. Buraya yardıma gelen herkesten Allah razı olsun"ifadelerini kullandı.

Yağışlar nedeniyle havaların soğuduğunu da belirten vatandaşlar, yağmurun çadırlara girebildiğini Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesini istediklerini aktardı.