İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yağışlarla beraber "Benekli Semenderler" ortaya çıktı

Elazığ’da son günlerde ara ara etkili olan yağışlarla birlikte koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderleri kendini göstermeye başladı.

Elazığ'da son günlerde ara ara etkili olan yağışlarla birlikte koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderleri kendini göstermeye başladı.


Geçtiğimiz yıllarda nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve izleme çalışması yapılan Anadolu Benekli Semenderi olarak bilinen Türk Semenderleri Arıcak ilçesinde görüntülendi. Son günlerde etkili olan Nisan yağmurlarının ardından, vatandaşlar sarı benekleri ile dikkat çeken semenderi görerek fotoğrafladı. Bir süre semenderi izleyen vatandaşlar, daha sonra onu doğal ortamında bıraktı.


Özellikle her yıl bu mevsimde ortaya çıkan benekli semenderlerle ilgili izlemeye değer türler kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından zaman zaman çalışmalar yapıldığı biliniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.