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Yağışlı hava bölgeyi terk ediyor

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de bugünden sonra yağışlı havanın bölgeyi terk edeceğini ancak gün içinde ara ara yağmurun etkili olmasının beklendiğini bildirdi.


Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Beklenen yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de yağmur ve sağanak yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Adıyaman ve Malatya'da sağanak yağmur ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybederek yerini çok bulutlu bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir"denildi.


Merkez ayrıca, bölgede etkili olan yağışlarla birlikte mevcut kar örtüsüne sahip yüksek eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek uyardı.

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