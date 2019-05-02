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Yağmur suları sel oldu, yolu kapladı

Elazığ’da dağdan inen yağmur suları sele dönüştü, eski Bingöl yolunun bir kısmını kapladı.

Elazığ'da dağdan inen yağmur suları sele dönüştü, eski Bingöl yolunun bir kısmını kapladı.



Meteorolojinin dünden itibaren uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağışı Elazığ genelinde ara ara etkili oluyor. Kuvvetli yağış sonrası Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesi Hoşruk Mezrası'nda, dağlık alandan inen yağmur suları sele dönüştü. Sele dönüşen su eski Bingöl yolunun bir kısmını kapladı. Kuvvetli şekilde inen sel, yolun bir bölümünden sonra dere yatağına yöneldi. Sel anını bölge sakinleri cep telefonu ile görüntüledi.

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