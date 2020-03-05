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Yakalanan hırsızın 35 suç kaydı çıktı

Elazığ’da bir araçtan hırsızlık yapan ve daha önceden 27’si hırsızlık toplam 35 suçtan kaydı bulunan şüpheli polislerin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ'da bir araçtan hırsızlık yapan ve daha önceden 27'si hırsızlık toplam 35 suçtan kaydı bulunan şüpheli polislerin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da geçtiğimiz hafta park halinde bir araçtan ses sistemi ve hazır giyim ürünleri çalındı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin A.B. olduğunu belirledi. Şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli A.B. "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, şüphelinin daha önceden 27'si hırsızlık olmak üzere toplam 35 ayrı suç kaydığının bulunduğu öğrenildi.

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