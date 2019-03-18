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Yangın evi ve otomobili kül etti

Elazığ’da bir köy evde çıkan yangın 6 saat süren çalışma sonucunda söndürülebildi.

Elazığ'da bir köy evde çıkan yangın 6 saat süren çalışma sonucunda söndürülebildi. Ev ile otomobil kullanılmaz hale geldi.


Yangın olayı, Ağın ilçesine bağlı Altunayva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ,gece yarısı köydeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine Ağın,Keban ve Arapgir ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, 6 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.


Yangında ev ve bir araç kullanılmaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

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