İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Elazığ’da depremde hasar alarak boşaltılan bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da depremde hasar alarak boşaltılan bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak çalışmaları izledi.


Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Yurt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 4 katlı bir binanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Bu sırada bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak itfaiye ekiplerini izledi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.