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Yanılmaz'a "15 Temmuz Destanı" ödülü verildi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Elazığ Belediyesi eski başkanı Mücahit Yanılmaz’a, "15 Temmuz Destanı" ödülü verildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Elazığ Belediyesi eski başkanı Mücahit Yanılmaz'a, "15 Temmuz Destanı" ödülü verildi.


Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl verilen Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Belediyesi önceki dönem başkanı Mücahit Yanılmaz'da 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı yürüttüğü etkin çalışmaları ve hizmetlerinden dolayı "15 Temmuz Destanı" ödülü verildi. Gecede Yanılmaz'ın ödülünü Umre'de olduğu için oğlu Yasir Yanılmaz aldı.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ödül ile ilgili yaptığı açıklamada," 2014 ile 2019 yılları arasında görev yaptığı Elazığ Belediye Başkanlığı döneminde bir çok ilklere imza attık, bu da onlarca ödül almamıza vesile oldu. Bu ödüller içinde şahsıma verilen 15 Temmuz Destanı ödülü en anlamlı ödül oldu. FETÖ terör örgütünün hain kalkışmasına karşı Elazığ Belediyesi olarak o dönemde gösterdiğimiz destanımsı tepkinin ödülle şahlanması benim için aileme, evlatlarıma ve sevenlerime bıraktığım en büyük mirastır"dedi.

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