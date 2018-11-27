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Yanılmaz,Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı'na getirildi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı'na getirildi.


AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkanı Adayı olarak Şahin Şerifoğulları'nı açıklamasının ardından kentte önemli işler yapan mevcut Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a da yeni bir görev verildi.Yanılmaz'ın AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı'na atandığını Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki açıkladı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki sosyal medyadan yaptığı paylaşımda;"Yıllardır Elazığ'a önemli hizmetlerde bulunan Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır. Gücümüze güç katacaktır. Hayırlı olsun"ifadelerini kullandı.

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