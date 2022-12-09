Yaptığı iyilik başına dert oldu, her gün ölüm korkusu ile yaşıyor

Elazığ'da iddiaya göre halasının oğluna 150 bin lira veren ve geri alamadığı para yüzünden aralarında husumet oluşan Turan Aydemir, evinde uğradığı saldırının ardından tutuklanan şahısların serbest bırakılması ile her gün ölüm korkusu ile yaşadığını söyledi.

İddiaya göre, 3 çocuk babası Turan Aydemir, 2011 yılında halasının oğlu H.Y.'ye 150 bin lira para verdi. Parasının 47 bin lirasını icra yolu ile alabilen Aydemir, geri kalanını senet olmadığı için alamadı. Zamanla olay husumete dönüştü ve Aydemir, 2015 yılında köyündeki evinde maskeli 6 kişinin saldırısına uğradı. Hastanelik olan Aydemir, bir ay süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Olay daha sonra yargıya taşındı ve 'kasten öldürmeye teşebbüs, konut dokunulmazlığı ve tehdit' suçlarından 3 kişiye 11 yıl, 1 kişiye ise 6 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay kararı bu yıl içerisinde onaylarken, iddiaya göre kısa bir süre cezaevinde yatan şahıslar tahliye edildi. Yeniden akrabaları tarafından tehdit edilen Aydemir'e polis koruması verildi.

İyilik yapmasına rağmen başına bunların geldiğini söyleyen Turan Aydemir, ölüm korkusuyla yaşadığını ifade etti. Aydemir, “2011'de H.Y.'ye 150 bin lira para verdim. Bu öz halamın oğlu olur. Parayı güvenerek senetsiz verdim. Zamanı gelince paramı geri istedim. İnkar etti ve vermedi. Kendilerine bir dükkan aldılar. Ben iyi niyetimle o parayı senetsiz verdim. Sadece 46 bin lirayı icra yolu ile geri aldım. O mevzu aramızda husumet oluşturdu. 2015 yılında köyde odundan geldim ve evde uzandım. Bir anda evin içinde kimse yokken öğlen saatlerinde 6 maskeli kişi evime girdi. Konuşmalarından şahısları tanıdım. Bunlar bana vurmaya başladı. Kalın sopalar ile bana vurdular. Bunlar vurduktan sonra beni ölü zannedip kaçtılar” dedi.

Kendisine saldıran 4 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Aydemir, “Daha sonra devletimiz bunları tespit etti. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 yıl ceza kararı verildi. Dosya Yargıtay'a gitti. Dosya geldi ve ceza onaylandı, bu şahıslar tutuklandı. H.Y. çarşıda beni tehdit etti. 'Şikayeti almazsan seni bu kez kökünden hallederiz, sen yaşadığına şükret' dedi. Ben savcılığa gittim ve söyledim. İnfaz kurumuna gittim, 'Bu canileri salmışsınız' dedim. Aradan zaman geçti, bu 3 şahısta yaklaşık 27 gün cezaevinde yattı. 11 yıl alan bir insan, 27 gün içeride yattı. Ben daha tam iyileşmedim. Gözümde küçülme var. Yüzümde sabit izler mevcut ve psikolojim bozuk. Bunlar beni ölü zannedip bıraktı. Öldürmeye teşebbüsten bahsediyorum. Haklarımın bunlardan alınmasını istiyorum” diye konuştu.