İhlas Haber Ajansı

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Yaralı bulduğu kekliğin tedavisini yaptıktan sonra doğaya saldı

Elazığ’da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kınalı keklik, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Elazığ'da bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kınalı keklik, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.


Elazığ'da yaşayan Emre Çelik, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan dağlık bölgelerde ışkın toplamaya çıktı. Bir süre ışkın toplayan Çelik otların arasında bulunan yaralı kekliği fark etti. Kekliği alarak evine götüren ve bakımlarını yapan hayvan sever Emre Çelik kınalı kekliğin yeniden sağlığına kavuşmasının ardından hayvanı doğaya bıraktı.


Tedavisini gerçekleştirdiği kınalı kekliği yeniden doğaya salan Emre Çelik, “Ana vatanı Anadolu olan kınalı keklik hayvanının doğada varlığını sürdürebilmesi için bu mevsimde, korunmasını rica ediyoruz. Bu konuda resmi avcılarımızın da duyarlı olmasını canı gönülden istiyoruz” dedi.

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