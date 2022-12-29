Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı

Bingöl'den Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bulunan, ön ayaklarında yaralanma ve tutukluluk olan dağ keçisi, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yürüyemeyen bir dağ keçisi bulundu. İlk müdahalesi yapılan keçi tedavisi için Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildi. Burada yapılan tetkiklerde keçinin ön ayalarında tutukluk ve yaralanma tespit edildi. Tedavisi devam eden dağ keçisinin, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi.

Dağ keçisinin Bingöl'den Doğa Koruma ekipleri tarafından kendilerine getirildiğini belirten Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Said Durmuş “Ön ayaklarında bir tutukluk vardı. Bugün az öncede muayenede gördük, gayet sağlıklı. Birkaç gün daha gözetim altında tuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine tekrar teslim edeceğiz. Hastanemize dağ keçisi çoğunlukla geliyor. Bunun dışında kanatlı yaban hayvanları da geliyor. Bunların tedavisini yaptıktan sonra ekiplere geri veriyoruz. Adı üzerinde dağ keçisi, muhtemelen ya koşarken, atlarken veya zıplarken ayaklarından zarar görmek ihtimali var ama şuan gayet sağlıklı. Birkaç gün daha gözetim altında tutarak takibini yapacağız. Bizim burada laboratuvarlarımız var. Şüphelendiğimiz durumlarda mutlaka analizlerini yapıyoruz. Bunun dışında genel kontrol ve muayenesini yaptıktan sonra ait oldukları yerlere teslim ediyoruz” dedi.