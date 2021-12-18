Yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Karakoçan kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı halde bir dağ keçisi bulundu. Vatandaşlar, yaralı hayvanı besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ile birlikte kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı keçiyi alarak, tedavisi için Elazığ'a getirdi. Keçi, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre, arka omuriliğinde daralma meydana geldiği tespit edilen keçinin felç kalma riskinin olduğu öğrenildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından keçinin yeniden doğaya bırakılacağı aktarıldı.

"İyileşme şansı düşük"

Keçinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Keçi, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanemize, Karakoçan kırsalından getirildi. Güç gösterisi esnasında birbirileriyle kavga etmesi sonucu bu erkek keçimizin omurlarına aldığı bir darbe ile sinir hasarı meydan gelmiş. Arka tarafını çekemiyor. Bunu tedaviye aldık. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından getirildi. Tedavisi biraz uzun sürecek. Hayvanımız sağlığına kavuştuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine tekrar teslim edip doğasına tekrar salınacaktır. Yalnız arka tarafını çekemiyor iyileşme sansı biraz düşük gibi görünüyor. Birkaç gündür tedavideyiz. Henüz bir cevap vermedi. Yine takip edeceğiz. İnşallah sağlığına kavuşturup doğasına tekrar keçimizi bırakacağız. Yani omuriliğe bir darbe almış. Biraz yüksekten düşmüş veya kavga esnasında olmuş. Diğer keçi tarafından boynuz darbesine maruz kalmış ve düşünce hasar almış. Görünen bir kırık yok ama omuriliğe aralarında daralmalar falan var. Şu an bir medikal tedavi yapıyoruz. Tedavi sonucunda doğasına bırakacağız” dedi.