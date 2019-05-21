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Yaralı hayvanlar tedavi edilip, doğal ortamına bırakıldı

Elazığ’da yaralı halde bulunup tedavileri yapılan küçük akbaba, şahin ve küçük balaban tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Elazığ'da yaralı halde bulunup tedavileri yapılan küçük akbaba, şahin ve küçük balaban tekrar doğal ortamına bırakıldı.


Elazığ'da farklı tarihlerde vatandaşlar yaralı olarak küçük akbaba, şahin ve küçük balabanı bularak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bağlı ekiplere bildirdi. Vatandaşlardan hayvanları teslim alan ekipler, tedavilerinin yapılması için Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine bıraktı. Hayvan hastanesinde 2 ile 3 hafta arasında değişen tedavi uygulanan hayvanlar sağlığına kavuştu.


Tekrar ekipler tarafından alınan hayvanlar, doğal ortamına bırakıldı.

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