Yarım asırdır çalışan su değirmeni, bu yıl durdu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 69 yaşındaki Mahmut Şimşek'in yarım asırdır çalıştırarak 8 çocuğunu büyüterek geçimini sağladığı su değirmeni, su azlığı ve elektrik arızası nedeniyle bu yıl durdu.

Geçmişte un ihtiyacını karşılamak için kullanılan su değirmenlerinin çoğunluğu gelişen teknolojiyle birlikte tarihe karıştı . Bunlardan biride Arıcak ilçesine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Erbağın köyünde bulunuyor. 69 yaşındaki Mahmut Şimşek'a ait olan değirmen, suyun azlığı ve arızasından dolayı 25 yıl sonra bu yıl durdu. 8 çocuğunu değirmenden kazandığı para ile büyüten ve yıllardır çevre köylere hizmet veren Şimşek'in tek isteği değirmeni çalıştıracak birini bulmak.

Değirmeni çalıştırmak için gücünün kalmadığını belirten Mahmut Şimşek, “Gençliğimde taşı tek başıma kaldırıyordum. Benim hanımda bana yardımcı oluyordu. Şimdi yapamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Su bile olsa benim ve hanımım gücü yetmiyor. Çocuklar küçükken ben ve hanımın burada çalışırdık. Çocuklarımız ise burada uyurlardı. Anlayacağınız böyle zor günler geçirdik. Geçimimi hem buradan hem de ufak tefek tarlalarım vardı oradan sağlıyordum. Eskiden fazla gelirimiz olmuyordu. Akşama kadar burada çalıştırırdık. 5 lira kazanırdık. Bununla idare ettik. Çocuklarımızı büyüttük. Çocuklarımızı evlendirdik. 8 tane çocuğum var. 5 kız 3 erkek çocuğum var” dedi.

Su değirmenin çalışmasını çok sevdiğini anımsatan Şimşek, “Kendim çalıştıramam gücüm yetmez. Bu çalıştığı zaman sesinden insanın uykusu bile gelir. Ben bunun ustasıyım. Ama bunu çalıştıran yok. Biri gelse dese ki sen ustasın bunun düzene sok ben kendim çalıştırırım dese öyle bir insan elime geçse çalıştırırım. Yeter ki burada çalışsın millet fayda görsün. Ben fayda istemiyorum tek isteğim millet faydalansın” diye konuştu.