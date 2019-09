Yarım kalan külliye inşaatı MHP, AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi

İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'da yapımına başlanan ancak yarım kalan külliye nedeniyle AK Parti, MHP ve CHP karşı karşıya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in külliye yapımını üstlendiğini açıklamasının ardından Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da belediye olarak kendilerinin üstlendiğini duyurdu.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısını önleyerek kahramanca mücadele edip şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapımına başlanan ancak yarım kalan külliye inşaatı kentte gündem haline geldi. Geçtiğimiz günlerde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un devreye girmesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarım kalan külliye inşaatının yapımını üstlendiğini açıklamış ve şehit babası Mehmet Zeki Sekin de Soyer'e teşekkür etmişti. Ardından MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Tunç Soyer'i eleştiren sert bir açıklama yaparken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da külliyenin yapımını üstlendiklerini bildirdi. Bu açıklamalar karşısında külliyenin yapımına aracı olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da, Işıkver'e tepki gösterdi.

MHP İl Başkanı Işıkver'den sert açıklama

Bu gelişmenin ardından MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver sert bir açıklama yaptı. Işıkver, "İzmir'de PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Elazığ aslanı Fethi Sekin'in kabri ve külliyesinin ilimiz CHP Milletvekili aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yaptırılacağı kamuoyu ile paylaşılmış ve akabinde şehrimizde mübarek şehidimize olan büyük sevgi ve muhabbet sebebiyle vatandaşlarımız tarafından ciddi bir destek gördüğü de tarafımızca müşahede edilmiştir. Bahse konu inşaatın yapımını üstlenen derneğin ve inşaatı yapan firmanın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu durumun yaşanması, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle ilimizde son 2-3 ayda gündemde olan bu konuda bir konsessüs sağlanamaması sebebiyle bir anda ‘Külliyeyi ben tamamlarım' diye ortaya çıkan Tunç Soyer‘in Fethi Sekin'in şehadete yürüdüğü dönemlerde ülkemizin gündemini meşgul eden ‘çukur/hendek hadiseleri' esnasında Diyarbakır Sur'a PKK'lı teröristlere destek olmak amacıyla bölgeye gittiğini, kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından çatışma bölgesine alınmaması üzerine ise ‘Sur'a bizi almıyorlar, bir şey yapamamak bizi kahrediyor' dediğinin, yine Diyarbakır Sur Belediyesine kayyum atandığı zaman ‘Sur'a kayyum darbedir, HDP'nin yanındayım' diye demeç verdiğinin aziz Türk milletince unutulmadığını ifade etmek isteriz. Yine yakın dönemde ruhunu şeytana peşkeş çekmiş bu zâtın, seçim döneminde ziyaretine gelen cinsi sapıkların yanında medyaya ‘LGBT'lilerin kentte daha huzurlu ve mutlu yaşaması için elimden geleni yapacağım' şeklinde ifadeler kullandığını unutmadığımızı ifade etmek isteriz. Babası 12 Eylül savcısı Nurettin Soyer'in insanlık tarihi adına utanç vesikası işkence ve icraatlarıyla sabit olmak üzere Soyer ailesi, her daim Müslüman Türk milleti ile hesap güden ve her daim gayrimilli duruş ve istikamet sergileyen bir aile olmuştur. Unutulmamalıdır ki Tunç Soyer defaten HDPKK'yı desteklemiştir. Şehidimiz Fethi Sekin'in katilleri PKK'lıdır. HDP, PKK'nın siyasal uzantısıdır. CHP, HDP ile ittifak halindedir. Velhasılı Tunç Soyer'in zihniyeti de, parası da kirlidir. Şehidimizin kabrinin, katillerinin yol arkadaşları tarafından yaptırılması hem şehidimize hem şehrimize yakışmayacak bir durum ortaya çıkaracaktır. Bu vesile ile başta şahsım ve teşkilatım olmak üzere Elazığ Valiliğinin koordinesinde Elazığ Belediyesi ve milletvekillerimizin ve AK Parti İl Teşkilatı'nın da katılımı ve sahiplenmesi ile bahse konu inşaatın bu şehrin çocuklarının helal ve milli parasıyla tamamlanması noktasında bir kampanya düzenlenmesi halinde üzerimize düşen her ne olursa olsun hiçbir şekilde geri durmayacağımızı Elazığ kamuoyu önünde alenen beyan ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Şerifoğulları: "Yapımını Elazığ Belediyesi olarak üstleniyoruz"

MHP İl Başkanı Işıkver'in açıklamasından sonra AK Partili Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yazılı bir açıklama yaparak , hain saldırıda şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin anısına Baskil ilçesinde yapılması düşünülen külliyeyi Elazığ Belediyesi olarak üstlendiklerini açıkladı. Açıklamasında 'polis memuru Fethi Sekin'in birlik ve beraberliğimizi koruma adına şehit düştüğünü' anımsatan Başkan Şerifoğulları, "Baskil ilçesi Doğancık köyünde yapımına başlanan ancak yarım kalan Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nin yapımını Elazığ Belediyesi olarak üstleniyoruz. Hain terör örgütü mensuplarına karşı verdiği kahramanca mücadeleyle tüm Türkiye'de sevilen ve sayılan kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in adını yaşatmak bizler için onur ve gurur vericidir. Şehrimizde yaşayan tüm protokol üyelerinin, siyasi parti il başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve Türkiye'de yaşayan tüm vatansever Elazığlıların külliyenin yapımına her türlü desteği vereceğine, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da bu konuda hassasiyet göstereceğine yürekten inanıyorum. Vatan savunmasında kahramanca şehit düşen hemşehrimiz Fethi Sekin'in adını yaşatmak, PKK terör örgütüyle isimleri anılanlara değil, vatanı uğruna canlarını vermeye hazır olan bu memleketin evlatlarına düşer. Bu duygularla şehidimiz Fethi Sekin adını taşıyan külliyenin kalan işlerinin tamamlanması noktasında gerekli talimatları verdiğimi buradan ifade ediyor, vatan savunmasında şehit düşenlere bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

CHP'li Erol: "Önemli olan kimin yapacağı değil yapılmasına öncülük etmemizdir"

Siyasette kendi farklılığını ifade edemeyenlerin bölücülük yaptığını ileri süren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, “Siyasetin dili demokrasinin dilidir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partiler, siyaset dilini kullanarak ülkeye barışı, huzuru, güveni getirirler. Demokrasi dili sayesinde toplumsal adaleti, özgürlüğü, eşitliği yaşatırlar. Hoşgörü ortamı dostluğu, kardeşliği, ülke birlik bütünlüğünü oluştur. Gelişmenin, kalkınmanın ve çağdaş bir ülke olmanın önünü açar. MHP Elazığ İl Başkanının son dönemlerde yaptığı açıklamalarda da görüyoruz ki maalesef siyaset diline yakışmayan ölçüde seviyesiz bil dil kullanmaktadır. MHP İl Başkanının şehidimiz Fethi Sekin adına yaptırılan yarım kalan külliye inşaatının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer tarafından yapılmasına yönelik etik olmayan, siyasi kültürden ve nezaketten uzak açıklamalarını tepkiyle karşılıyorum. Ve soruyorum kendisine 8 aydır inşaatı duran ve enkaz gibi bekleyen külliyenin bugüne kadar farkında değil miydiniz. Yeni mi aklınıza getirdik. Bütün bu girişimlerimiz neticesinde Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile külliyenin yapımının belediye tarafından üstlenilmiş olması tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi de, Elazığ Belediyesi de külliyeyi belediye kamu bütçesinden yapacaktır. Bizim için önemli olan kimin yapacağı değil yapılmasına öncülük etmemizdir. Elazığ Milletvekili olarak ilin sorunlarına farkındalık, çözümüne yönelik yetkili kurumları ya da kişileri harekete geçiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biz kavganın değil Elazığ'a hizmet etmenin çabası içerindeyiz. Bütün gayem bana güvenip destek veren hemşehrilerimin sorunlarını gündeme getirip, çözüm mekanizmalarını harekete geçirmektir. Külliyenin yapımında da görüldüğü üzere Milletvekili olarak sorunları gündeme getirmeye ve çözüme kavuşmasının takipçisi olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.