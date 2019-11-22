Yaşlı kadını dolandırırken yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını 20 bin TL dolandırmak isterken suç üstü yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşlı bir kadını arayarak kendini polis olarak tanıtan şahıs, yürütülen terör operasyonuna isminin karıştığını söyleyerek korku ve panik oluşturup para istedi. Bu sırada yaşlı kadının bir yakını olayı fark edip, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri zaman kaybetmeden harekete geçerek şüphelinin parayı teslim alacağı yeri tespit etti. Buluşma yerine gelen şüpheli H.B., yaşlı kadından 20 bin TL'yi teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan emniyette ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.