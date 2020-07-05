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Yavru leylek, düştüğü yuvaya geri konuldu

ELAZIĞ (İHA) –Elazığ’ın Karakoçan ilçesinden yuvadan düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvasına konuldu.

ELAZIĞ (İHA) –Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden yuvadan düşen yavru leylek, itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvasına konuldu.


Alınan bilgiye göre, ilçedeki Fatih Camii'nin kubbesinde bulunan yuvadan yavru leylek düştü.Bunu fark eden vatandaşlar, durumu Karakoçan Belediyesi İtfaiye Amirliğine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, sıcakta susuz kalan yavruya ilk olarak su verdi. Ardından itfaiye aracının merdiveni uzatıldı, itfaiye eri de kubbeye çıkarak yavru leyleği yuvasına koydu.

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