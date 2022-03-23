Yazıkonak Belediyesi öğrencileri 25 Aralık Panorama Müzesine götürdü

Elazığ Yazıkonak Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Yazıkonak Belediyesinin sponsorluğunda Gaziantep'te bulunan 25 Aralık Panorama Müzesini gezdi.

Bütün masrafları Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı tarafından karşılanan gezide öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Müzeyi gezen öğrenciler milli ve manevi duyguları en yüksek seviyede yaşadı. Öğrenciler desteklerinden dolayı Yazıkonak Belediye Başkanı Çadırcı'ya teşekkür etti.

Çadırcı, öğrencilerin milli ve manevi duygularını yükseltmek için bu geziyi organize ettiklerini belirterek öğrencilere yönelik projelerinin devam edeceğini söyledi.