Yeni Sendika'nın Elazığ İl Başkanı Polat oldu

Önceki hafta Ankara'da tanıtımı yapılan Yeni Sendika faaliyetlerine başladı. Yeni Sendikanın Elazığ Şube Başkanlığına ise kurucu başkan olarak Kuddusi Polat atandı. Sendikalarının çalışmalara başladığını kaydeden Polat, “Kavgasız, kimseyi kötülemeden, kimseye rakip olma ya da kimseyi bölme hedefi olmadan kendi yolumuzda doğru bildiğimizle İlerleyeceğiz. Hedef sadece bilimsel verilere dayalı, çalışan hak ve kazanımları için mücadele edebilmek, mesleki saygınlık ve refahı arttırabilmek. Sahada emek veren çalışanlarımızla hep birlikte yeni hedeflere” dedi.

Yeni Sendika Kurucu Genel Başkanı Metin Memiş ise, sendikal faaliyetler içerisinde yaşanan her türlü hatadan ders çıkartarak sağlık ve sosyal hizmet sisteminin daha iyi işlemesi, çalışanların haklarının aranması noktasında slogan yerine çözüm odaklı, bilimsel ve teknik bir anlayışın hakim olması, üretken ve yenilikçi bir yaklaşımla sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük ve sosyal hakları için etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla yeni bir yola çıktıklarını söyledi.