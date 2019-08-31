Yeniçeri, Endüstriyel İnovasyon Merkezi inşaatını inceledi

Elazığ'a gelen Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, OSB'de yapımı süren Endüstriyel İnovasyon Merkezi inşaatını inceledi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, beraberinde Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile birlikte Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme bulundu. OSB Başkanı Suat Öztürk ve yönetim kurulu ile de görüşen Yeniçeri, sosyal tesislerde yapımı süren Endüstriyel İnovasyon Merkezi inşaatında inceleme de bulundu. Merkez deki çalışmalar hakkında Öztürk'ten bilgi alan Yeniçeri, ardından OSB'de faaliyete geçmesi planlanan 5.kısım 2.etap ve lojistik merkezlerini ziyaret etti.

Yeniçeri, bölge de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.