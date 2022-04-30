Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz: “Dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Erbakan'ı ziyaret ediyor”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Dünyanın birçok yerinden Müslüman kardeşlerimiz İslam toplulukları Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ı ziyaret ediyorlar. Dertlerini, tasalarını, problemlerini arz ediyorlar” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Altınöz ve Prof. Dr. Doğan Bekir, Elazığ'da bir otelde iftarda partililer ile bir araya geldi. Partililere seslenen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Dünyanın birçok yerinden Müslüman kardeşlerimiz İslam Toplulukları Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey'i ziyaret ediyorlar, dertlerini, tasalarını, problemlerini arz ediyorlar. En son Arakan'dan gelen bir kardeşimiz kendisi Avustralya'da bir üniversite de profesör Arakan'da yaşanan zulümle alakalı genel başkanımıza bir rapor arz etti. Bu raporu arz ederken inanın ben bu toplantıda olmak istemezdim. O kadar acıklı insanlığa sığmayan İslam'a zaten sığmayan zulümler, insanları satırla doğramalar, kesmeler, biçmeler, yakmalar, büyük bir ateş yakıp insanları o ateşin içine itelemek suretiyle maalesef yanmasına sebep olanlar. Bunun haricinde aklınıza gelmeyecek envaiçeşit işkenceler, sebep ne bu insanların sadece Müslüman olması" dedi.

Basın açıklamasının ardından program sinevizyon gösterisi, soru ve cevap yapılmasının ardından son buldu.