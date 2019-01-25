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Yer bulamayınca treninin yolunu kestiler

Elazığ Tren Garı’nda yolcu treninde yer bulamayan bazı yolcular, demir yoluna inip trenin önüne geçti.

Elazığ Tren Garı'nda yolcu treninde yer bulamayan bazı yolcular, demir yoluna inip trenin önüne geçti.


Elazığ-Adana seferini yapan Fırat Ekspresi için bazı yolcular, eksik vagon olduğu için yer bulamadığını iddia etti. Elazığ Tren Garı'nda trenin hareket edeceği saat 08.10'da raylara inen ve mağdur olduklarını belirten bir grup, trenin önünü kesti. Trenin önünü kesen yolcular ile diğer bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Görevlilerin görüştüğü vatandaşlar, eylemlerine son vererek trenin önünden çekildi. Bunun üzerine tren gecikmeli olarak Adana'ya hareket etti.

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