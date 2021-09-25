Yeşilçam oyuncularının unutulmaması için iş yerinin duvarlarını posterleriyle doldurdu

Elazığ'da 32 yıldır çiğköfte satışı yapan İsmail Unsu, izlediği Yeşilçam filmlerinde rol alan sanatçıların unutulmaması için iş yerinin duvarlarını sinema sanatçılarının posterleri ile donattı.

Elazığ'da yaşayan ve Elazığ'ın en eski çiğköftecilerinden olan İsmail Unsu, çocukluğundan itibaren Yeşilçam filmlerine büyük hayranlık duydu. Yeşilçam filmlerine duyduğu sevginin farkında olan çocukları ise babalarına büyük bir sürpriz yaparak, sanatçılar ve filmlerinin posterlerini babalarının iş yerinin duvarına astı. Asılan posterler karşısında çok mutlu olan baba Unsu, posterler asıldıktan sonra iş yerine vatandaşların daha fazla geldiğini ve bu durumdan da oldukça mutlu olduklarını belirtti. Çocuklarının yaptığı bu sürpriz ile duygulan İsmail Unsu, iş yerinde hem çiğköfte satışı yapıyor hem de Yeşilçam filmlerindeki sanatçıları yaşatıyor.

"Amacım geçmişi gençlere unutturmamayı sağlamak"

32 yıldır burada görev yaptığını aktaran işletme sahibi İsmail Unsu, "Çocukluğumuz Yeşilçam filmleri ile geçti. Halen televizyonda görünce izliyorum, arşivlerimde duruyor. Benim amacım bu nostaljiyi şimdiki nesle adapte etmek. Hatta onların da ilgisini çekiyor, sürekli soruyorlar bunların kim olduklarını, ben de memnun oluyorum. Amacım geçmişi gençlere unutturmamayı sağlamak. Posterleri astıktan sonra dükkana daha fazla müşteri gelmeye başladı. Gençler tabi ki arkadaşlarına ve çevresindekilere tavsiye de bulunuyorlar onlar da gelip burada bakıp izliyorlar. Bu da bizi memnun ediyor. Amacım Yeşilçam'a emek vermiş oyuncuların unutulmamalarını sağlamak, yeni nesillere hatırlatmak. Bunda da biraz muvaffak olduğumu düşünüyorum. Merakımı çocuklarım biliyor sürekli bu tür filmleri izlemekteyim. Benim çocuğum da bana sürpriz yaptı Babalar Gününde fotoğrafları arşivlemiş buraya asmış benim için de sürpriz oldu" dedi.

"Posterleri astıktan sonra güzel tepkiler aldık"

Babalar Gününde ne alabiliriz diye düşünürken bunların aklına geldiğini aktaran İsmail Unsu'nun oğlu Mahmut Unsu, "Akşamüzeri babam dükkandan ayrıldıktan sonra böyle bir şey yaptım. Sabah geldiğinde onun için de güzel bir sürpriz oldu. Ondan sonra eksik yaptığımızı söyledi, geri kalanını da kendisi tamamladı. Çok güzel bir ambiyans oldu bizim için, dükkana da farklı bir şekil vermiş olduk. Müşterilerimiz de çok beğendi. Genelde evde devamlı Yeşilçam sanatçılarının filmleri izlenirdi, küçükken de bunları hatırlıyorduk. Kendisinin de böyle bir merakı olduğunu bildiğimiz için güzel bir sürpriz yaptık. Posterleri dükkana astıktan sonra güzel tepkiler aldık. Herkes soruyor bunun adı ne diye bizde mutlu oluyoruz" diye konuştu.