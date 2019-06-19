Yetim ailenin yarım kalan evi tamamlandı

Elazığ'ın Kovancılar İlçesinde yetim bir ailenin yarım kalan evi yardımlaşma ve dayanışma usulü ile tamamladı.

Kovancılar İHH Şubesi hayırseverlerin katkılarıyla yetim bir ailenin yarım kalan evini tamamladı. İHH ekibi gerekli malzemeyi de hayırseverlerin katkısı ile temin ettikten sonra dış cephede yapılması gereken işleri dayanışma usulü ile gerçekleştirdi. Evdeki işler kısa sürede tamamlandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İHH Kovancılar Başkanı Hüseyin Yılmaz, “Bir yetim ailemizin evinin dış cephesi yarım kalmış durumdaydı. İHH olarak maliyeti 12 bin TL civarında olan işin işçiliğini yönetim kurulumuz gönüllü olarak yaparken, malzemeleri de en uygun fiyata hayırseverlerden temin ettik. Maliyetinin altında alınan malzemeler ve gönüllülerimizin ücretsiz emeğiyle yapılan işimiz güzel bir hayra dönüştü.Yetim ailemizin kış aylarına sıcak bir şekilde girmesine vesile oldu. Allah daha güzel işlere öncülük yapmaya cümlemizi muvaffak kılsın” dedi.