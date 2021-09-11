Yıkım esnasında göçük meydana geldi, iş makinası enkaz altında kaldı

Elazığ'da Sanayi Mahallesi'nde bir binanın yıkımı esnasında kepçe yıkılan binanın altında kaldı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra ağır hasarlı yapıların yıkımı devam ediyor. Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan ve yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın bir bölümü kepçenin müdahalesiyle çöktü. Kepçe operatörü kepçenin kabini içerisine sıkıştı. Kabinde sıkışan operatör çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Operatör vahim kazadan yaralı olarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.